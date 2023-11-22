Польские перевозчики заявили, что с четверга перекроют еще один пункт пропуска на границе с Украиной - "Медика-Шегини".

Об этом сообщил один из лидеров протестующих в Facebook.

К протесту перевозчиков присоединятся фермеры. А в целом акция продлится как минимум до 1 февраля 2024 года.

О том, что к забастовке польских перевозчиков на границе с Украиной грозят присоединиться и фермеры, ранее писало агентство Bloomberg.

Напомним, во время войны ЕС разрешил украинским перевозчикам перевозить товары без получения разрешений для облегчения и ускорения потока грузов.

16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокирование границы с Украиной. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для Украины.

Вчера украинские перевозчики устроили акцию протеста на границе в ответ на блокировку проезда. Событие организовали члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины". К акции присоединились перевозчики и водители.

Ранее мы сообщали, что пробки из фур на границе со стороны Польши растянулись на 53 километра. В электронной очереди на пересечение этого пункта пропуска с украинской стороны находится около 2500 фур.