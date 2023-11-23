Польские перевозчики на границе блокируют поставки в Украину военного оборудования и другого критического импорта.

Об этом сообщают украинские блогеры в соцсетях.

В частности, в пробках из фур на границе застряли комплектующие для детекторов приближения "Ланцетов".

Также сообщается, что застряли топливо, дроны, тепловизоры, товары медицинского назначения и гуманитарная помощь.

Украинские блогеры призывают своих подписчиков написать "пару ласковых" в комментариях организатору блокады Рафалу Меклеру в Фейсбуке, а СНБО - ввести против него санкции.

От официальной Варшавы они действий не ждут, потому что "из книги польского журналиста мы уже поняли, что польское руководство на нас обиделось за не такой взгляд, не такую формулировку чего-то и другой детский сад".

Между тем Государственная таможенная служба Украины сообщает, что польские перевозчики могут заблокировать еще один КПП на границе с Украиной. Па неподтвержденной информации, у поляков есть намерения распространить блокировку на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

"Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей", – говорится в посте службы на Фейсбуке.

Ранее о том, что польские перевозчики на границе с Украиной блокируют фуры с гуманитарной помощью и опасным грузом, сообщал замминистра инфраструктуры Сергей Деркач. Поляки это отрицают.

Напомним, в Украине планируют обсуждать разблокировку границы уже с новым правительством Польши. Пока же Киев контактирует с местными властями Польши.

Мы разбирались в отдельном материале, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.