Цены на перевозку товаров из Польши в Украину продолжают расти из-за блокировки пропускных пунктов польскими перевозчиками.

Ранее "Страна" писала, что из-за блокады поляками украинской границы цены на доставку грузов из Польши в Украину выросли в три раза и достигли четырех тысяч евро за 22 тонны груза.

Сейчас цены уже добрались до отметки в шесть тысяч евро за 22 тонны груза.

Об этом в комментарии "Стране" заявили представители украинских компаний по перевозке грузов.

"Такие цены были в первые месяцы после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда большинство перевозчиков остановили свою работу и возник резкий дефицит транспорта на рынке грузоперевозок. Сейчас ситуация очень похожая. Из-за блокады многие перевозчики не хотят ехать в Польшу, соответственно на рынке уменьшается количество транспорта, что вызывает его дефицит",- рассказал представитель транспортной компании.

"Например, сейчас грузоотправители готовы платить по шесть тысяч евро за доставку груза из Гданьска в Киев", - сообщил собеседник "Страны".

Ранее мы писали, что украинские перевозчики устроили акцию протеста на границе в ответ на блокировку проезда. Акция стартовала сегодня утром. Событие организовали члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины". К акции присоединились перевозчики и водители.

Между тем словацкие перевозчики снова заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вышне-Немецкое".