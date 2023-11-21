Словацкие перевозчики снова заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" со стороны Словакии.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Блокада началась с 13:30, ее инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках блокады не сообщается.

В пробке скопилось уже около 300 грузовиков. По данным Госпогранслужбы, автобусы и легковые машины пересекают границу в штатном режиме.

Всего на границе Украины и Словакии два автомобильных погранпункта. Помимо "Вишне-Немецке - Ужгород" это "Убля - Малый Березный".

Видео с места событий публикует закарпатский журналист Виталий Глагола.

Напомним, в минувший четверг словаки блокировали границу на час. Они хотят выразить поддержку своим польским коллегам, которые уже протестуют против либерализации правил ЕС для украинских перевозчиков.

Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) не согласен с решением Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений украинским перевозчикам на въезд в ЕС после начала войны в Украине. Они грозят, что, если Брюссель не решит ситуацию, они полностью заблокируют границу с Украиной.

Ранее мы писали, что украинские перевозчики устроили свой митинг на границе с Польшей. Перевозчики разместили на грузовиках плакаты ч надписями: "Снимите блокаду - верните украинских водителей домой", "Настоящее братство - это не дискриминация", "Вместе сильнее", а также "Потеряет Украина - будет терять Польша" на украинском и английском языках.