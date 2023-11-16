Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) на час заблокировал пограничный переход Вышне-Немецке на границе с Украиной со словацкой стороны.

Об этом сообщает издание Teraz.

Согласно заявлению, UNAS хочет выразить поддержку своим польским коллегам, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил ЕС для украинских перевозчиков.

Дальнобойщики перекрыли дорогу к переезду легковыми автомобилями. В акции протеста также приняли участие представители польских перевозчиков, которые перекрыли границу с Украиной в Польше.

"Мы закроем его на час в качестве предупреждения. Наша цель - поддержать наших польских коллег, а также всех перевозчиков внутри ЕС. Мы попросим Еврокомиссию немедленно ввести разрешения на перевозки для украинских авто, потому что европейские компании не могут с ними конкурировать ", - заявил президент UNAS Станислав Скала.

UNAS не согласен с решением Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений украинским перевозчикам на въезд в ЕС после начала войны в Украине.

Словацкие автоперевозчики грозят, что, если Брюссель не решит ситуацию, они полностью заблокируют границу с Украиной.

Напомним, накануне перевозчики Словакии угрожали присоединиться к забастовке польских коллег. По подсчетам словаков, за последние полтора года войны трафик украинских грузовиков вырос примерно на 600-800%, когда из-за блокады украинских морских портов Брюссель отменил разрешительное требование для украинцев. Словаки говорили, что это создает условия для многочисленных нарушений: нелегальных пересадок, технической халатности транспортных средств и мошенничества с тахографами.

Тем временем на польско-украинской границе происходят конфликты между украинскими и польскими перевозчиками, которые устроили блокаду.

Также мы публиковали видео огромной очереди из фур на границе Украины и Польши.