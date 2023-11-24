Из-за польской блокады на границе в прифронтовых регионах Украины уже через месяц могут остановиться почти все трубные заводы.

Об этом сообщает Укртрубопром.

Там называют польский протест "ударом в спину для украинских экспортеров".

Сообщается, что на границе застряло множество фур с трубами, которые везли экспорт в ЕС.

"Есть угроза расширения забастовки и на другие восточно-европейские страны. Если это произойдет, почти всем трубным заводам, расположенным в прифронтовых регионах, придется уже с середины декабря останавливать производственные мощности", - сообщает Укртрубопром.

Напомним, польские перевозчики на границе блокируют поставки в Украину военного оборудования и другого критического импорта. В частности, в пробках из фур на границе застряли комплектующие для детекторов приближения "Ланцетов". Также застряли топливо, дроны, тепловизоры, товары медицинского назначения и гуманитарная помощь.

Сегодня сообщалось, что Украина готовит эвакуацию водителей, заблокированных на границе с Польшей.

Тем временем протест польских перевозчиков, который уже третью неделю продолжается на украинской границе, набирает обороты. Мы рассказывали в отдельном материале, что говорят и пишут в Польше о блокаде украинской границы.