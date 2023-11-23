В Украине складывается критическая ситуация в связи с блокадой польской границы. Дорожают товары из Европы, а некоторые позиции могут вообще исчезнут с полок магазинов.

Об этом сообщил в комментарии СМИ гендиректор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Олег Хоменко.

"Ситуация на границе критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы. Учитывая сложившиеся обстоятельства, поток продукции именно из Европы по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей", - сказал он.

Похолодание еще сильнее увеличивает расходы перевозчиков, а значит - и конечные цены для потребителей.

Вскоре из-за блокады границы возможен дефицит отдельных товаров, в том числе польского производства. Пока существенной нехватки нет. Однако продовольственной безопасности Украины ничего не угрожает, так как она самостоятельно производит большинство продуктов питания для удовлетворения собственного спроса.

В то же время страдают экспортеры продукции.

Ранее мы сообщали, что в Украине планируют обсуждать разблокировку границы уже с новым правительством Польши.

Перед этим мы писали, что в Украине уже наблюдается дефицит автогаза из-за блокады на польской границе. В половине областей исчез газ в сети "Привата", а там, где он остался, стоит 39,6 грн/л. Наблюдаются перебои на заправках UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Авантаже.