В Украине наблюдается дефицит автогаза из-за блокады границы поляками.

Об этом сообщает директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

В половине областей исчез газ в сети "Привата", а там, где остался - стоит 39,6 грн/л.

Наблюдаются перебои на заправках UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Авантаже.

Через границу с Польшей автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% всего рынка сжиженного газа.

Ранее мы писали о том, что цены на перевозку товаров из Польши в Украину продолжают расти из-за блокировки границы.

А также, что Украина создала штаб помощи водителям, которые более 10 дней заблокированы на границе с Польшей.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.