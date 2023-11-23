В Украине наблюдается дефицит автогаза из-за блокады на польской границе
В Украине наблюдается дефицит автогаза из-за блокады границы поляками.
Об этом сообщает директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.
В половине областей исчез газ в сети "Привата", а там, где остался - стоит 39,6 грн/л.
Наблюдаются перебои на заправках UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Авантаже.
Через границу с Польшей автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% всего рынка сжиженного газа.
Ранее мы писали о том, что цены на перевозку товаров из Польши в Украину продолжают расти из-за блокировки границы.
А также, что Украина создала штаб помощи водителям, которые более 10 дней заблокированы на границе с Польшей.
Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.
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