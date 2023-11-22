Поставки продуктов питания из Украины автомобильным транспортом сократились на 5,2% за первые 20 дней ноября на фоне трудностей на польской границе, вызванных забастовкой перевозчиков.

Об этом со ссылкой на брокеров пишет Reuters, ссылаясь на данные статистики.

В частности, компания Spike Brokers, которая регулярно отслеживает и публикует показатели экспорта из Украины, сообщила, что с 1 по 20 ноября грузовыми автомобилями в ЕС было вывезено 327 000 тонн сельскохозяйственной продукции по сравнению с 345 000 тонн за тот же период в октябре.

"Движение транспортных средств через таможенные пункты пропуска на границе с Польшей продолжает снижаться и средний объём грузоперевозок упал до 3700 тонн в сутки по сравнению с максимальным значением 7500 тонн в сутки месяцем ранее", - сообщили в Spike Brokers.

Как мы сообщали, цены на перевозку товаров из Польши в Украину продолжают расти из-за блокировки границы. Цены уже добрались до отметки в шесть тысяч евро за 22 тонны груза.

"Сейчас грузоотправители готовы платить по шесть тысяч евро за доставку груза из Гданьска в Киев", - сообщил собеседник "Страны".

Ранее украинские перевозчики начали встречный митинг на границе.