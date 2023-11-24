Протест польских перевозчиков, который уже третью неделю продолжается на украинской границе, набирает обороты.

Как мы уже писали, главная причина недовольства поляков - конкуренция со стороны украинских перевозчиков, которых с начала войны допустили к работе на европейском рынке перевозок без спецразрешений (позже это было закреплено в полученном Украиной "транспортном безвизе"). При том, что польские перевозчики имеют очень сильные позиции на европейском рынке. Но теперь их теснят украинские компании за счет более низкой цены.

Польские перевозчики выдвинули целый список требований: от возврата разрешений для украинских компаний до специальных очередей для фур с европейскими номерами и доступа к украинской системе "Шлях". В Минвосстановления Украины уже назвали большинство этих требований нереальными.

В четверг, 23 ноября, протест польских перевозчиков усилился - заблокирован еще один переход границы с Украиной - "Медика-Шегини" (к уже трем перекрытым - "Корчова – Краковец", "Гребенное – Рава Русская", "Дорогуск – Ягодин"), к акции присоединятся фермеры.

"Таким образом, с этого дня границы с Украиной практически не существует", - пишет польский портал Money.pl.

Украина терпит большие убытки - страдает и экспорт товаров, и импорт. В стране возник дефицит автогаза. На границе стоят грузовики с гуманитарной помощью и с товарами, необходимыми для армии.

Уже поднимается волна возмущения по поводу "вероломства поляков", которые наносят удар в спину воюющей стране. Раздаются требования к властям поставить вопрос перед Варшавой самым жестким образом, ввести санкции СНБО против организаторов блокады. Идут призывы и к украинцам в Польше выходить акции протеста.

"Блокировка границы польскими перевозчиками в момент морской блокады Украины со стороны РФ, в 90ю годовщину Голодомора, это как если бы кто то в юбилей катынских расстрелов поставил памятник НКВД. Сложно воспринимать иначе", - пишет нардеп Максим Бужанский.

"А в Польше уже были украинские митинги, чтобы нам разблокировали границу? У нас уже умерли 2 украинских водителя на границе с Польшей из-за того, что его перекрыли. Там стоит гуманитарка, куча комплектующих, важных для военных и т.д. У нас уже сейчас огромный экономический ущерб из-за этого, а из магазинов могут исчезнуть некоторые товары. А наши политики, которые катаются в Польшу на всякую хрень, чтобы пофоткаться, вы что-то делаете?", - задается вопросами паблик "Лачен пишет".

"Страна" решила посмотреть - а что пишут об этой ситуации в самой Польше? Какие там аргументы выдвигают, как мотивируют блокаду границы, сильно ударившую по Украине, союзниками которой поляки себя постоянно называют?

Если кратко - поляки подчеркнуто выносят за скобки политические и военные вопросы. И делают упор исключительно на экономические интересы своей страны, которые они ставят превыше всего. И, более того, дают понять, что, по мере интеграции Украины и ЕС, в двусторонних отношениях будет появляться все больше спорных тем.

Причем поляками почти не воспринимается главный аргумент Украины о том, что своими действиями они ослабляют возможности Украина отражать вторжение РФ и, тем самым, играют на руку Путину. То ли в Польше не видят для себя в реальности большой угрозы от Путина, то ли считают не меньшей угрозой потерю доминирующего положения на рынке автоперевозок ЕС.

Все это еще раз показывает то, о чем мы уже подробно писали, анализируя конфликт вокруг запрета на импорт украинского зерна - экономически на европейском рынке Украина и Польша это ближайшие конкуренты. И поляки такими акциями как блокада границы показывают, что интересы свои они будут отстаивать предельно жестко. Тем более, что Польша, как страна-член ЕС имеет право выставлять условия кандидатам в члены Евросоюза в процессе переговоров о вступлении.

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"Конфликту нет конца"

Ситуация патовая как для польских, так и для украинских водителей, которые фактически поселились на границе, больше недели ожидая выезда, без элементарных условий. В Корчовой, например, пропускают один грузовик в час, на трассе припарковано около тысячи грузовиков. Чтобы совершить поездку, придется ждать до восьми дней. Но, как пишут польские СМИ, их перевозчики намерены стоять до конца и настроены на безвременную акцию.

"Несмотря на то, что они зачастую знакомы лично, встречаются на дороге, поскольку выполняют одну и ту же профессию, теперь они стоят по разные стороны баррикады. С одной стороны, есть польские перевозчики, которые заблокировали погранпереходы с Украиной. С другой стороны, украинские водители, которые пытаются покинуть нашу страну. Конфликту пока нет конца", - пишет Fakt.

"Я стою здесь больше недели. Сейчас я примерно в 12 км от границы. Это еще одна неделя стояния. Те же ребята. Мы по очереди едем на заправку и покупаем 20 литров топлива. Чтобы согреться, потому что холодно. У всех заканчиваются деньги, еда. Негде поесть чего-нибудь тёплого, негде помыться. Мы воняем, мы голодаем. А мы просто хотим вернуться в нашу страну", - говорит Олег, один из украинских водителей, застрявший где-то в середине очереди.

Польские перевозчики обвиняют украинских конкурентов в том, что они, якобы пользуясь послаблениями на европейском рынке после начала войны, хотят вытеснить поляков.

"Польские фермеры боятся дешевого зерна, а мы боимся украинского транспорта. Нас завалили их грузовиками", - жалуется Money.pl участник протеста Яцек Сокол.

"По мнению польских перевозчиков, украинцы злоупотребляют "коридорами солидарности". Таким образом, они составляют конкуренцию польским предпринимателям, поскольку предоставляют услуги дешевле. Коридоры солидарности стали ответом Евросоюза на российскую агрессию против Украины. Это альтернативные логистические маршруты между ЕС и Украиной, предназначенные для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также для экспорта и импорта других товаров с целью повышения глобальной продовольственной безопасности и помощи украинской экономике. Новые маршруты в значительной степени проходят через Польшу", - пишут Wiadomosci.

"Несмотря на то то, что отмена разрешений на въезд в Польшу для украинских грузовиков была призвана облегчить воюющей против России стране экспорт, например, зерна, сейчас бывает, что украинские фуры въезжают в Польшу пустыми - чтобы иметь возможность оказывать услуги в других странах", - добавляет TOK FM.

Перевозчики ожидают, что правительство вновь введет норму о необходимости получения разрешений на коммерческие перевозки.

"Мы требуем возвращения к нормальному состоянию (т.е. ситуации до войны - Ред.) - заявил TOK FM Томаш Борковски, перевозчик и член Комитета по защите перевозчиков и работодателей транспорта. - До начала войны на перевозку грузов распространялись ограниченные разрешения. Евросоюз отменил разрешения в июне прошлого года, что привело к аномальному росту украинских компаний. Поскольку транспорт больше не регулируется, он бесконтрольно разрастается и просто ставит под угрозу наши компании".

Перевозчики жалуются на правительство Матеуша Моравецкого, которое, по их мнению, игнорировало проблемы отрасли и прогнозируют тупик минимум до начала лета.

"Польша пошла на это соглашение и теперь винит в этом ЕС и Украину. Польские власти никогда не протестовали против идеи временной отмены разрешений, но у них была возможность сделать это. Соглашение действует с июня 2022 года, а в 2023 году оно было продлено до июня 2024 года. Этот вопрос был принят странами ЕС единогласно. В начале февраля 2023 года Еврокомиссия предложила продлить соглашение с июня 2022 года, затем рабочая группа приняла это предложение, позже его приняли послы 27 стран ЕС и, наконец, оно было принято министрами ЕС. На каждом этапе Польша могла выразить свои сомнения и попытаться побороться, но не сделала этого. Теперь ничего нельзя поделать с этим вопросом как минимум до июня 2024 года. Разрешения нельзя вводить повторно, поскольку это нарушит законодательство ЕС", - пишет Money.pl.

Как уверяют некоторые протестующие, их акция не направлена ​​против украинцев.

"Если обе страны заинтересованы в гармонии и хороших взаимоотношениях, то какое отношение к этому имеет Евросоюз? Мы живем рядом и вместе решаем, по каким принципам будем работать", - сказал Яцек Сокол из Комитета защиты перевозчиков в интервью TOK FM.

Но при этом многие не скрывают гнева и недовольства.

"Как мы можем конкурировать с украинскими компаниями, если польскому водителю приходится платить 2,5 тысячи евро, а украинские компании платят 700 евро? Я перевозил грузы из Польши во Францию ​​за 1,15 евро, но проиграл заказ украинской компании, которая занимается перевозкой грузов за 0,9 евро. Польские экспедиторы также используют украинских перевозчиков для внутренних перевозок, хотя согласно транспортному соглашению ЕС-Украина, украинские автомобили могут ездить только в двустороннем и транзитном сообщении", - поделился с RMF 24 один из протестующих.

"У украинских перевозчиков гораздо меньшие затраты на рабочую силу из-за войны. Все потому, что они должны были перевозить гуманитарную помощь, а ведут коммерческую деятельность. И зарабатывают на этом хорошие деньги. А мы теряем доходы", - говорит Fakt Рафал, предприниматель из Люблина, участник протеста.

"Вопрос жизни и смерти"

Rzeczpospolita призывает готовиться к долгой блокаде границы с Украиной.

"Для польских компаний это вопрос жизни и смерти. Эмоции накаляются, потому что, как утверждают участники блокады, из-за слишком либерального подхода к транспортным компаниям из-за нашей восточной границы рынок для них стремительно сужается", - пишет издание.

"У украинцев есть все привилегии ЕС, но при этом никаких обязательств, - говорит газете один из польских предпринимателей, требующих восстановления разрешений на коммерческий транспорт. - Они быстро вытеснили польские компании из привлекательных перевозок в Украину".

Госсекретарь Рафал Вебер, как сообщает RMF 24, сказал, что восстановление разрешений для украинских перевозчиков находится вне досягаемости польского правительства - этого нужно добиваться в Брюсселе.

"Чтобы запустить пересмотр "безвиза" для украинских грузов, польская сторона пытается заручиться поддержкой других стран, в частности Словакии, Венгрии, Румынии и Балтии, чтобы было "как с зерном", пишет RMF 24.

То есть поляки собирают пул лоббистов, рассчитывая, что таким образом Еврокомиссия разрешит им устанавливать свои правила для украинских перевозчиков, что сработало в ситуации с ограничениями для экспорта украинской агропродукции в несколько восточноевропейских стран.

"До войны почти 90 процентов украинского экспорта осуществлялось морским путем. С 2022 года подавляющее большинство из них перешло на автомобильный транспорт. А еще до войны у нас был серьезный конфликт по поводу разрешений на перевозки, которые Польша жестко ограничивала для украинских перевозчиков. Наши водители не хотели ехать в Украину, а разрешения мы выдавали по принципу эквивалентности: поскольку нашим водителям нужно столько-то разрешений в Украину, мы выдаем им столько же. Тогда российские и белорусские перевозчики получили больше разрешений, примерно по 200 тысяч каждый, а украинцы - по 160 тысяч. Требование восстановить права для водителей из Украины в таком количестве сейчас абсурдно. Ведь Польша является транзитной страной для Украины на пути в Западную Европу. Украина для наших перевозчиков не такая", - сказал Gazeta Wyborcza Яцек Пехота, президент Польско-украинской внешнеторговой палаты.

Сейчас границу с Польшей ежемесячно пересекают в среднем 40-50 тысяч грузовиков, это в два раза больше в годовом исчислении, чем до войны. Поляки видят в этом угрозу.

12 дней – именно столько обычно ждут водители, работающие в компании-перевозчике под руководством Томаша Борковского, возвращения в Польшу из Украины.

"При въезде в Украину они регистрируются в системе электронной очереди e-черга, что позволяет им покинуть страну. Ожидание минимум 12 дней. Наша работа в Украине занимает всего два дня – доезд до Киева, разгрузка и возвращение. Поэтому оставшиеся 10 дней водители проводят на стоянке. И они не могут ускорить этот процесс", - говорит Борковски Money.pl.

"Я понятия не имею, почему на польской стороне нет очереди, а на украинской стороне время ожидания такое долгое. К сожалению, в нынешней ситуации все меньше водителей хотят работать в таких условиях. Это 10 дней скуки, большинство людей предпочли бы провести это время в дороге. Кроме того, идет война, хотя граница безопасна. Но это некомфортная ситуация. Мы боимся конкуренции со стороны Украины. Мы очень боимся демпинга цен. Польские водители потихоньку уходят с работы", - добавляет Борковски.

Яцек Сокол из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта нарекает на "неконтролируемые транспортные перевозки" из Украины.

"До войны было выпущено по 160 тысяч разрешений для Польши и Украины, а это означает, что границу ежегодно пересекают 320 тысяч грузовиков. Однако только в этом году количество перевозок из Украины составило 800 тысяч. Нас затопили их грузовики. Это разрушило ранее сбалансированный рынок транспортных услуг. Если бы это были отношения только с Украиной, это не дестабилизировало бы наш рынок, но, к сожалению, украинские компании работают на перевозках внутри ЕС", - сетует в беседе с Money. pl Сокол.

"Мы не против украинцев, мы хотим им помочь, но также важен наш интерес и экономическая безопасность. Мы готовы согласиться с отменой обязательных разрешений для гуманитарных и военных перевозок, но не для коммерческих перевозок. Наше правительство и ЕС создали эту ситуацию. Это вышло из-под контроля. Теперь им предстоит это исправить", - говорит Сокол.

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, которого цитируют польские СМИ, отметил, что польские перевозчики, обладающие самым большим автопарком в ЕС, боятся украинской конкуренции. По его мнению, польская граница является "украинскими воротами на Запад" и Киев "экспортирует через нее столько товаров, сколько через все соседние страны вместе взятые".

"Польский бизнес, вероятно, видит проблему в том, что наши перевозчики словно "переворачивают" рынок грузовых тарифов в Европе. Это неправда. Именно польские перевозчики держат европейский рынок. Польские компании обладают самым большим парком грузовых автомобилей в ЕС – в общей сложности около половины всего блока. Транспортная отрасль генерирует значительную долю ВВП Польши, и правительство часто к ней прислушивается", - сказал Деркач.

"Безвизовый транспорт" для Украины действует до июля 2024 года. Однако Деркач сообщил, что переговоры ведутся и на 2025 год. Как заявил польским СМИ Яцек Сокол, продление разрешений до 2025 года "было бы катастрофой".

"Будет появляться все больше спорных тем"

В целом, как прогнозируют польские эксперты, напряженность между Украиной и Польшей будет только расти - слишком много разногласий, и не только по транспорту.

"Тупик на пограничных переходах с Украиной будет продолжаться, это точно. Перевозчики с обеих сторон блокады борются за выживание.

Кроме того, уже много лет не решается проблема эксгумации польских жертв волынского преступления. Недавно заместитель главы польского МИД Павел Яблонский заявил, что без решения этого вопроса "Украине нет смысла мечтать о вступлении в ЕС". Это вопрос, который уже давно должен был исчезнуть с повестки дня благодаря подписи одного украинского чиновника, а не быть предметом неоднократных переговоров президентов и премьер-министров. Когда украинское зерно наводнило польский рынок и правительство ввело запрет на его ввоз, в Киеве это решение связали исключительно с избирательной кампанией, которая тогда шла в Польше. Там никто не хотел слышать доводы польских фермеров. Выборы позади, но нет никаких признаков того, что новое правительство снимет эмбарго. Сегодня польские перевозчики протестуют, блокируя несколько пограничных переходов. Они говорят, что неограниченный приток украинских грузовиков влияет на их отрасль, в которой в Польше занято более 1 миллиона человек и генерируется 6 процентов ВВП. В Киеве этого не слышат, ищут скрытый смысл протеста, русские следы. По мере сближения Украины и ЕС в двусторонних отношениях, особенно экономических, будет появляться все больше спорных тем. Хотелось бы, чтобы кто-то мог их предвидеть, предвидеть последствия, а не узнавать о проблеме из СМИ после блокировки пограничных переходов", - написал в своей колонке в Rzeczpospolita обозреватель Руслан Шошин.

О том, что Украина и Польша на рынке ЕС являются ближайшими экономическими конкурентами мы писали еще в апреле, когда начинался конфликт вокруг поставок украинского зерна.

Тогда мы приводили такое мнение украинской предпринимателя, которое актуально и сегодня:

"На чем поднялась экономика Польши с момента ее вступления в Евросоюз? Формула простая: за счет более дешевой, чем в Западной Европе, рабочей силы и грамотной политики по стимулированию инвестиций поляки привлекли очень крупные вложения в свою экономику, фактически становясь новым "сборочно-производственным" цехом Европы. Плюс крупные вложения ЕС в инфраструктуру Польши. Плюс хорошие условия для польских аграриев на европейском рынке. А кроме того, очень удачно у них все получилось с рабочей силой. Очень много поляков уехали на заработки в другие страны ЕС и их переводы - крупный поток валюты в страну. А с другой стороны в Польшу приехали украинцы, которые были готовы работать за сравнительно небольшие зарплаты. Итого двойная выгодна - и деньги от переводов от своих трудовых мигрантов поступают, и есть кому задешево работать внутри страны. Когда в 2011-2013 годах обсуждалось подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, эксперты считали, что Украина займет ту же нишу. Станет местом, куда потекут европейские инвестиции, как когда-то потекли в Польшу. Но затем в Украине началась эпоха больших потрясений и войн при неизменном уровне коррупции. И, естественно, никаких крупных инвестиций наша страна не получила, хоть Соглашение об ассоциации и подписала. А в выигрыше оказалась Польша, куда продолжили ехать сотни тысяч украинских мигрантов, которые устраивались там на работу и поднимали экономику Польши, обеспечивая ее конкурентоспособность. А теперь представим, что война в Украине заканчивается, наша страна получает какие-то жесткие гарантии безопасности, нас принимают в ЕС. Что происходит? Украинская продукция без всяких пошлин и квот будет продаваться по всей Европе. Естественно, польские аграрии нам не конкуренты. Также как и их производства, завязанные на переработку сельхозпродукции или зависимые от кормовой базы. И это будут видеть проблемой. Впрочем, не только поляки, но и многие другие европейские государства. Кроме того, Украина большая страна, с немаленьким внутренним рынком и с более дешевой, чем в Польше, рабочей силой. И многие крупные инвесторы начнут открывать производства у нас или переносить их из Польши и других стран Восточной Европы к нам. Плюс к тому политический фактор - поляки себя постоянно сейчас позиционируют как конкурентов Германии. И потому немцы в ответ могут сделать ставку на Украину, перенеся сюда инвестиции. А вслед за инвестициями начнется и возвращение трудовых мигрантов. Из той же Польши в первую очередь. Еще один удар по польской экономике. Кроме того, Украина будет нуждаться во вложениях в инфраструктуру, а бюджет ЕС не резиновый. Придется кому-то давать меньше. А поляки - одни из крупнейших получателей европейской помощи. Поляки на самом деле очень практичные люди, которые всегда блюдут свой интерес и даже перед немцами и французами права качают. А потому если действительно в обозримом будущем дойдет дело до начала реальной подготовки к вступлению Украины в ЕС, то не исключаю, что именно Варшава выставит самые тяжелые условия. И борьба будет очень жесткая".