Украинскую спортсменку Владу Никольченко исключили из состава сборной по художественной гимнастике из-за гневного высказывания о Польше.

Об этом сообщил и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в комментарии изданию "Трибуна".

"Каждый спортсмен национальной сборной Украины, который имеет честь представлять страну в мире, должен осознавать уровень своей ответственности", - сказал Бедный.

Отмечается, что гимнастка написала в своем Инстаграме следующее сообщение: "Испортили настроение утром. Ненавижу эту страну (Польшу. - Ред.) всей душой, а больше всего людей, которые здесь живут. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт".

Украина устно извинилась перед Польшей, федерация готовит официальное письмо с извинениями.

Сама гимнастка выразила сожаление и заявила, что у нее был нервный срыв.

Отметим, что Влада Никольченко является бронзовой призеркой чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Ранее мы рассказывали, что госсекретарь Канцелярии президента Польши заявил, что Польша справится без дружбы с Украиной.

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