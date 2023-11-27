Польские дальнобойщики начали круглосуточную блокаду четвертого КПП на границе с Украиной.

Об этом сообщает новостное агентсво Reuters.

На этот раз заблокирован пункт пропуска "Медика-Шегини" - один из самых загруженных на польско-украинской границе.

Польские автоперевозчики недовольны, что проигрывают в конкуренции украинским компаниям, которые предлагают более низкие цены на свои услуги и которым теперь разрешено заниматься перевозками на внутреннем рынке ЕС по упрощённым правилам.

Поляки требуют, в частности, вернуть систему разрешений для украинских дальнобойщиков, с исключениями только для гуманитарной помощи и военных поставок.

Организатор протеста на украинско-польской границе Рафал Меклер назвал блокаду украинской границы воспитанием "избалованного ребёнка".

"Есть страна, поведение которой похоже на поведение избалованного ребёнка. Когда родитель дарит ему сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребёнок вежлив. Однако, когда родитель находится в сложной ситуации и не имеет средств, чтобы подавать на завтрак мороженое, шоколад и водить в Диснейленд, ребёнок начинает топать, кричать и валяться на тротуаре. Конечно, виноваты сиделки, которые его не воспитали, но что делать с таким ребёнком? Разговор и диалог не помогают", - написал Меклер у себя в Фейсбуке.

Напомним, к настоящему времени в Украине начались перебои с поставками топлива из-за блокировки польской границы.

"Мы уже видим проблемы с такой важной поставкой как топливо в Украину, это также нужно учитывать", - заявил заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич.

Мы также сообщали, что в прифронтовых регионах могут остановиться трубные заводы из-за блокировки границы с Польшей.