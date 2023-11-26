С понедельника, 27 ноября, польские перевозчики начнут круглосуточно блокировать пропускной пункт "Шегини" на границе с Украиной.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Возле пункта пропуска "Шегини" участники акции блокируют движение с 23 ноября и по сегодняшний день в дневное время с 10:00 до 21:00 часов. И с завтрашнего дня блокировка должна начаться круглосуточно", - рассказал он.

При этом на границе со Словакией движение грузовиков разблокировали, сообщил представитель Госпогранслужбы. Там за прошедшие сутки границу пересекли около 350 грузовиков.

Тем временем в Украине начались перебои с поставками топлива из-за блокировки польской границы.

Кроме этого, из-за блокады польской границы в Украине складывается критическая ситуация с некоторыми товарами, которые могут исчезнуть. В частности, польские перевозчики на границе блокируют поставки в Украину военного оборудования: дронов и тепловизоров.

Мы подробно рассказывали, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.