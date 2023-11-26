Мэр Львова Андрей Садовой на польском языке призвал поляков прекратить "позорную блокаду" границы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Весь ваш гигантский вклад в победу Украины в этой войне сводится на нет группой маргиналов, блокирующих гуманитарные поставки в страну, которая уже второй год отстаивает свою независимость и безопасность Европы.

Хватит ли у Польши мужества, политической воли и гражданских инструментов, чтобы прекратить эту позорную блокаду Украины? Цена слишком высока", - написал мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Ранее писали, что говорят и пишут в Польше о блокаде украинской границы. Главная причина недовольства поляков - конкуренция со стороны украинских перевозчиков, которых с начала войны допустили к работе на европейском рынке перевозок без спецразрешений при том что польские перевозчики имеют очень сильные позиции на европейском рынке. Но теперь их теснят украинские компании за счет более низкой цены.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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