Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) решил с 1 декабря заблокировать пункт пропуска "Вишне Немецкое – Ужгород" на границе с Украиной.

Об этом сообщает агентство TASR.

Решение о блокировании пункта пересечения на границе с Украиной принял президиум UNAS после переговоров с Министерством транспорта Словакии.

Отмечается, что переход будет заблокирован перевозчиками с 1 декабря в 15:00 "до дальнейшего уведомления".

Ранее в этом месяце представители UNAS уже блокировали пункт пересечения границы "Вишне Немецкое" со словацкой стороны.

В середине ноября словацкие перевозчики пригрозили присоединиться к блокаде границы, которую с начала ноября проводят польские перевозчики.

Также мы писали о том, что власти Польши потребовали у Украины выполнить требования перевозчиков, которые блокируют границу.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.