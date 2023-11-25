Пограничники задержали очередную группу уклонистов, которые пытались пересечь границу со Словакией.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

"Контрольное слово "картофель" должны сказать правонарушители при посадке в авто, которым их должны были доставить до границы со Словакией", - говорится в сообщении.

В ГПСУ сообщили, что указания мужчинам давали из разных номеров телефон, чтобы максимально соблюдать меры конспирации.

"Пограничники остановили проводника и 5 мужчин, которые двигались с ним в направлении Словакии, в 200 метрах от границы", - добавили в ГПСУ.

На переправителей все из них вышли через соцсети. Такая услуга стоила "клиентам" от 5 до 8 тысяч долларов.

Ранее сообщали, что в Черновицкой области СБУ разоблачила банду, которая переправляла военнообязанных мужчин за границу. Заработок на уклонистах составлял 100 тысяч долларов ежемесячно.

Также мы сообщали, что в Одессе задержали директора кадрового агентства, который разными схемами помогал уклонистам выехать в ЕС под видом выезда на "заграничную работу". Стоимость услуг составляла до 8 тысяч долларов - зависимо от способа и срочности.