В Павлограде задержаны полицейские, которые устраивали поборы на городских блокпостах. По версии следствия, они фальсифицировали при помощи спецприбора наличие алкоголя в крови водителей и требовали откуп.

Об этом сообщают местные паблики.

Инспекторы службы реагирования патрульной полиции были задержаны при получении взятки в 17 тысяч гривен.

По данным источников, полицейские регулярно останавливали водителей на блокпостах при въезде и выезде из города и проверяли их на содержание алкоголя взломанным драгером.

Устройство не состояло на балансе полиции и всегда показывало превышение допустимой нормы алкоголя. Потом с водителей требовали взятку.

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