В Донецкой области были задержаны двое дельцов, которые хотели продать криминалитету трофейное российское оружие.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины и публикует видео задержания подозреваемых.

"Двое граждан Украины хотели подпольно продать арсенал "трофейного" вооружения окупантов, которое добыли украинские защитники в жестоких боях под Бахмутом. Среди изъятого у злоумышленников оказалось более 60 автоматов и пулемётов, а также противотанковые гранатомёты российского производства", - сообщает СБУ.

На опубликованных службой кадрах можно увидеть, как во время разговора двух мужчин, стоящих между автомобилями, третий человек перетаскивает из багажника одной машины в другую мешок. В этот момент сотрудники СБУ с двух сторон въезжают на парковку и блокируют машину продавца.

Как установило расследование, задержанными оказались двое военных-контрактников одной из воинских частей ВСУ, которые были откомандированы в Донецкую область. Для незаконного хранения оружия и боеприпасов они обустроили тайник на территории частного домовладения.

Пока действия подозреваемых квалифицированы как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В настоящее время продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее правоохранители задержали жителя Николаевской области, который торговал трофейными "Шмелями", РПГ и гранатами.

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