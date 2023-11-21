Сегодня антикоррупционные органы объявили о подозрении в попытке дать взятку сразу двум действующим народным депутатам: Сергею Лабазюку ("За будущее") и члену комитета по антикоррупционной политике Андрею Одарченко ("Слуга народа").

Оба случая объединяет то, что они пытались дать взятку главе Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафе Найему. При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) поблагодарила Найема за сотрудничество.

"Отметим, что председатель Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины сотрудничал с НАБУ и САП и способствовал расследованию противоправных действий", - сообщили в САП.

Примечательно, что сегодня отмечается десятая годовщина начала Евромайдана, который стартовал как раз с поста Найема в Фейсбуке, о чем мы сегодня публиковали отдельный материал.

Привязаны ли сегодняшние задержания нардепов именно к этой дате, будет понятно по реакции самого Найема. Пока он опубликовал в своем телеграме-канале пост вообще без слов, репостнув сообщения НАБУ о нардепах и разместив смайлики, означающие сотрудничество.

Мы подробно рассказывали, что Одарченко вручили подозрение за попытку дать взятку Найему в биткоинах. За деньги нардеп просил принять решение о выделении из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора.

А Лабазюк просил предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на миллиард гривен. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда.