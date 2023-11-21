Действующему нардепу вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления.

Об этом сообщает САП.

За деньги он просил принять решение о выделении из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта которого приостановлено).

Его имя не называются. Паблики пишут, что это Андрей Одарченко из Харькова (фракция "Слуга народа", член комитета по антикоррупционной политике). Одарченко в 2021 году был избран ректором Государственного биотехнологического университета.

Он предлагал главе Госагентства взятку в размере 8% от объема финансирования и передал часть этой суммы - 0,39 биткоина, что на тот момент было эквивалентно 10 тыс долл.

Задержание нардепа на взятке - "не последние новости сегодня о НАБУ и народных депутатах", заявил Алексей Гончаренко.

"Происходят и другие следственные действия прямо сейчас. Продолжение следует", - пишет нардеп.

Он предполагает, что НАБУ хочет показать свою эффективность в день голосования в Раде законопроекта об увеличении штата Бюро.

Ранее НАБУ объявило подозрение только что уволенному Кабинетом министров руководству Госспецсвязи. Подозрение получили экс-глава ведомства Юрий Щиголь и его бывший заместитель Виктор Жора. Завладели государственными средствами на сумму более 62 млн грн.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.