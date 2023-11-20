"Большая семерка" заявила руководству Верховной Рады, что только один из трех зарегистрированных законопроектов об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) соответствует международным требованиям.

Соответствующее письмо от послов стран G7 получил спикер парламента Руслан Стефанчук, передают украинские СМИ.

Запад в целом устраивает законопроект о САП №10060, поданный премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Хотя и к нему есть замечания. Они следующие:

предоставить САП процессуальную автономию;

право самостоятельно совершать следственные и процессуальные действия в отношении специальных субъектов – депутатов, судей, мэров;

обеспечить невмешательство в полномочия НАБУ и САП со стороны других правоохранительных органамов;

предоставить замглавы САП полномочия замгенпрокурора/руководителя САП в случае его отсутствия;

разрешить самостоятельно рассматривать запросы об экстрадиции и взаимной правовой помощи;

создать в САП независимый отдел внутреннего контроля;

ввести разумный срок для назначения нового руководителя САП;

отменить ограничения по срокам досудебного расследования до сообщения о подозрении.

Западные партнеры активно интересуются деятельностью антикоррупционных органов Украины. Так, в конце лета руководство всей системы антикоррупционных органов (НАБУ, ВАКС и САП) побывало с визитом в США.

Также мы рассказывали, какие требования выставили США для украинской власти. Среди них было усиление НАБУ и САП.