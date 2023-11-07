Еврокомиссия считает, что Украина выполнила четыре условия из семи для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В связи с этим Еврокомиссия будет в ближайшие дни рекомендовать странам ЕС все же начать переговоры с Украиной о вступлении, но после выполнения еще ряда реформ. В частности, принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и лоббировании.

Окончательная формулировка заключения еще не согласована. Оно должно быть обнародовано завтра.

В июне 2022, когда Украине был предоставлен статус кандидата, ЕС определил семь шагов для продвижения. Из них было выполнено четыре - по судебной системе, независимости СМИ и отмывании денег.

Издание пишет, что переговоры о вступлении займут годы. У Хорватии, которая вступила в ЕС последней, это заняло 10 лет.

Ранее в журнале Politico писали, что Еврокомиссия даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС 8 ноября.

Также мы сообщали, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся позже, чем рассчитывал Киев — в первой половине 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.