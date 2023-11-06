Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

Об этом, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в среду Ляйен опубликует позитивный отчет о проделанных Украиной реформах, на основании которого будет рекомендовать национальным лидерам ЕС на саммите в декабре одобрить начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Издание отмечает, что эти переговоры обычно занимают годы.

На прошедшей пресс-конференции фон дер Ляйен похвалила Украину за проделанные шаги, но подчеркнула, что надо еще работать над борьбой с коррупцией и защитой прав меньшинств.

Молдова также может получить рекомендацию к началу переговоров о членстве в ЕС вместе с Украиной.

Ранее в журнале Politico писали, что еврокомиссия даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС 8 ноября.

Также мы сообщали, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся позже, чем рассчитывал Киев — в первой половине 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.