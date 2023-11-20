Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно арестовал бывшего директора "Укрспецэкспорта" и сына бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Игоря Гладковского.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков.

Как отметил журналист, таким образом Высший антикоррупционный суд поддержал ходатайство НАБУ и САП о заочном аресте Гладковского. Ему инкриминируют злоупотребления на 13 миллионов гривен при закупке высотомеров по завышенным в почти семь раз ценам и организацию легализации незаконно полученных средств.

В апреле Игоря Гладковского объявили в розыск. Правда, к тому моменту он уже уехал из Украины. Сейчас он находится в Европе.

В начале октября Гладковскому сообщили о подозрении по этому делу. Как считает сторона обвинения, на момент совершения сделки подозреваемый глава госпредприятия для конспирации советовал привлекать к закупке компании из конкретных иностранных юрисдикций, которые он считал "безопасными".

Отец Гладковского в 2019 году тоже стал фигурантом дела о злоупотреблениях в оборонной отрасли.