Бывшему директору "Укрспецэкспорта" и сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО сообщили о подозрении в закупке высотомеров по завышенным в почти семь раз ценам. Ущерб государству от этой закупки оценивается в почти 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как отметили в Бюро, на момент совершения сделки глава госпредприятия для конспирации советовал привлекать к закупке компании из конкретных иностранных юрисдикций, которые он считал "безопасными". Судя по всему, из ОАЭ и Гонконга, поскольку правоохранители этих стран предоставили НАБУ свои данные о сделках.

В сообщении ведомства указано, что этот сын бывшего секретаря СНБО проходит еще по одному делу - о взятке в почти в миллион гривен за влияние на принятие решения руководителем "Укрспецэкспорта". Это дело слушается в суде.

По данным СМИ, речь идет о сыне бывшего главы СНБО Игоре Гладковском.

Отец и сын Олег и Игорь Гладковские в 2019 году стали фигурантами резонансного дела о злоупотреблениях в оборонной отрасли. Гладковский-старший – скандальный соратник Петра Порошенко, который заместителем Александра Турчинова в СНБО и курировал украинскую оборонную промышленность. Мы подробно писали о его уголовном преследовании.

Так же мы приводили детальное журналистское расследование об Игоре Гладковском.