Бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов получил новое подозрение от СБУ за хищение бюджетных средств. Следствие считает, что вместе с и.о. директора Департамента госзакупок Богданом Хмельницким он украл почти миллиард гривен на закупке некачественной зимней военной формы в 2022 году.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

"Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн. По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн. Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий", - сказано в посте.

На основании собранных материалов следователи сообщили бывшему чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику. Правонарушителям грозит по ним наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Оба фигуранта уже арестованы по другим делам. Так, в середине октября ГБР сообщило Шаповалову подозрение в закупке некачественных бронежилетов на 250 млн грн.

Вскоре после этого Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 189 миллионов.