В Киевской городской государственной администрации прокомментировали информацию о том, что коммунальное предприятие "Киевский культурный кластер" закупило алкоголя почти на 100 тысяч гривен.

В заявлении КГГА говорится, что тендер проводило коммунальное предприятие "Киевский культурный кластер" на свои средства, без привлечения бюджетных, для ведения хозяйственной деятельности, на которую у него есть лицензия.

В структуре предприятия действует 7 кластеров. В четырех барах, работающих при коммунальных кинотеатрах "Краков", "Лейпциг", "Флоренция" и "Имени Т.Г. Шевченко", осуществляется продажа алкогольных напитков в рамках официального лицензирования.

Говорят, только для этих целей алкоголь и закупали.

Напомним, информация о закупке КГГА алкогольных напитков почти на 100 тысяч гривен появилась ранее на сайте системы публичных закупок Prozorro.

Ранее мы писали, что в оккупированной РФ Новой Каховке идут закупки за счет украинского бюджета.

Также мы сообщали, что государственное предприятие "Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на тендеры для Запорожской АЭС уже после ее захвата. Согласно данным из Prozorro, на ЗАЭС после вторжения было объявлено тендеров на 566 миллионов гривен.