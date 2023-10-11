Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, частично избрав бывшему замминистра обороны Вячеславу Шаповалову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 189 миллионов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Прокуратура просила определить Шаповалову залог в размере 250 миллионов гривен.

Напомним, вчера ГБР сообщило Шаповалову еще одно подозрение - по делу о закупке некачественных бронежилетов на 250 млн грн. Они закупались за границей по стопроцентной предоплате с нарушением процедуры контроля за качеством. Полученные средства защиты оказались непригодны для использования в бою.

Ранее Шаповалов получил два подозрения: по препятствованию законной деятельности ВСУ и растрате имущества путем злоупотребления.

Общий объем сделок Шаповалова, которые следствие считает незаконными, составляет 1,4 млрд гривен государственных средств.

По делу о препятствии законной деятельности ВСУ Шаповалову изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, а по делу о растрате имущества путем злоупотребления 9 октября Шевченковский суд Киева уменьшил суму залога с 90 миллионов гривен до 50, оставив Шаповалова под стражей еще на 60 дней.