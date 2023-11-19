В Одессе частный предприниматель пытался дать взятку командующему оперативно-стратегической группировки войск "Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на своей странице в Фейсбуке.

"Денежные средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне", - говорится в сообщении НАБУ.

Заявление о предложении ему взятки написал сам командующий. Дело ведут НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и контрразведка Службы безопасности Украины.

В САП уточняют, что сумма взятки командующему составляла 200 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, что и.о. начальника отдела гражданско-правового сотрудничества сил теробороны "Юг" задержали на взятке. Он получил миллион гривен от председателя Добровеличковского поселкового совета за неизменение места юридической регистрации подразделений 121-й и 124-й бригад ТРО "Юг" в другой населенный пункт.

А в Одесской области поймали на взятке и.о. главы Коминтерновского райсуда.