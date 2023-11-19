Командующий ОСУВ "Одесса" сам написал заявление о даче ему взятки. Фото: НАБУ и САП

В Одессе частный предприниматель пытался дать взятку командующему оперативно-стратегической группировки войск "Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на своей странице в Фейсбуке.

"Денежные средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне", - говорится в сообщении НАБУ.

Заявление о предложении ему взятки написал сам командующий. Дело ведут НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и контрразведка Службы безопасности Украины.

Командующему ОСУВ "Одесса" пытались дать взятку

В САП уточняют, что сумма взятки командующему составляла 200 тысяч гривен.

Командующему ОСУВ "Одесса" пытались дать взятк

Командующему ОСУВ "Одесса" пытались дать взятк

Командующему ОСУВ "Одесса" пытались дать взятк

Командующему ОСУВ "Одесса" пытались дать взятк

Ранее мы рассказывали, что и.о. начальника отдела гражданско-правового сотрудничества сил теробороны "Юг" задержали на взятке. Он получил миллион гривен от председателя Добровеличковского поселкового совета за неизменение места юридической регистрации подразделений 121-й и 124-й бригад ТРО "Юг" в другой населенный пункт.

А в Одесской области поймали на взятке и.о. главы Коминтерновского райсуда.

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