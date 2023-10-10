На получении миллиона гривен взятки задержан и.о. начальника отдела гражданско-правового сотрудничества сил теробороны "Юг".

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Задержан капитан Роман Цобенко. Он получил миллион гривен от председателя Добровеличковского поселкового совета за не изменение места юридической регистрации подразделений 121 и 124 бригад ТРО "Юг" в другой населенный пункт. В результате чего Добровеличковский поселковый совет не будет избавлен от дальнейшего поступления военного НДФЛ в бюджет общины", - говорит источник.

Он также добавил, что Цобенко грозит до двух лет лишения свободы.

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Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

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