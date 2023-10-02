В Украине впервые суд принял решение выплатить разоблачителю коррупции 13 миллионов гривен вознаграждения
Высший антикоррупционный суд впервые выплатил вознаграждение в размере более 13 млн гривен разоблачителю коррупции. Вознаграждение было выплачено за разоблачение коррупции по делу о даче взятки руководству САП и НАБУ за закрытие дела против экс-министра Николая Злочевского.
Об этом сообщают "Українські новини".
Сегодня коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы Николаем Ильяшенко.
Это последний фигурант из дела.
ВАКС признал его виновным в совершении уголовных правонарушений. Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. Обвиняемый освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы и определен испытательный срок продолжительностью 3 года.
Согласно соглашению Ильяшенко взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также перечислить 50 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Также впервые судом принято решение о выплате вознаграждения разоблачителю, которое составит 13 299 950 гривен.
Кроме того, суд применил специальную конфискацию в пользу государства в размере 6 млн. долларов, из которых 5 млн. 950 тыс. долларов уже передано в поддержку ВСУ и еще 50 тыс. долларов будет перечислено в бюджет согласно этому приговору.
Напомним, украинцы могут заработать на разоблачении коррупции до "10% от сорванной схемы".
С 6 сентября в Украине заработал Единый портал обличителей коррупции, который обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации.