Высший антикоррупционный суд впервые выплатил вознаграждение в размере более 13 млн гривен разоблачителю коррупции. Вознаграждение было выплачено за разоблачение коррупции по делу о даче взятки руководству САП и НАБУ за закрытие дела против экс-министра Николая Злочевского.

Об этом сообщают "Українські новини".

Сегодня коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы Николаем Ильяшенко.

Это последний фигурант из дела.

ВАКС признал его виновным в совершении уголовных правонарушений. Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. Обвиняемый освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы и определен испытательный срок продолжительностью 3 года.

Согласно соглашению Ильяшенко взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также перечислить 50 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Также впервые судом принято решение о выплате вознаграждения разоблачителю, которое составит 13 299 950 гривен.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию в пользу государства в размере 6 млн. долларов, из которых 5 млн. 950 тыс. долларов уже передано в поддержку ВСУ и еще 50 тыс. долларов будет перечислено в бюджет согласно этому приговору.

Напомним, украинцы могут заработать на разоблачении коррупции до "10% от сорванной схемы".

С 6 сентября в Украине заработал Единый портал обличителей коррупции, который обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации.