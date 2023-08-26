В Киеве на получении взятки задержана член военной-врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Задержана Татьяна Тишенина, она получила взятку в сумме 2 тысячи долларов от уклониста за предоставление заключения о непригодности к прохождению военной службы", - рассказывает источник.

На данный момент известно, что по данному факту открыто уголовное дело и Тишениной грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А в Донецкой области в городе Доброполье задержаны три человека, которые организовали схему по вымогательству денег за оформление уже действующим военнослужащим группы инвалидности.

"Задержаны старший оперуполномоченный майор полиции, старшая медсестра Добропольской центральной районной больницы и местный житель. Они организовали схему по вымогательству от военных денег за оформление им инвалидности с последующим снятием с воинского учета. За свои услуги задержанные требовали по 13 тысяч долларов с человека", - сообщил источник.

По имеющейся информации, все трое фигурантов были задержаны во время передачи первой части взятки в размере пяти тысяч долларов.

"По данному факту открыто уголовное дело. Участникам преступной схемы грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил источник.

Ранее СБУ задержала четырех военкомов и глав медкомиссий.

А недавно по всей Украине прошли более 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.