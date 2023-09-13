В Волынской области депутата областного совета задержали на взятке в 35 тысяч долларов.

Об этом сообщает Нацполиция.

За эти деньги он обещал "решить" земельный вопрос. Гражданин хотел приобрести участок для ведения хозяйственной деятельности. Однако за право инвестировать в регион он должен был еще и дать взятку, говорят правоохранители.

Задержали депутата во время передачи уже третьего транша в размере 25 тысяч долларов.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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