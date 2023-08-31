В четверг, 31 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Игорь Строгий частично удовлетворил ходатайство адвокатов Владимира Клочкова и Ивана Старосты об изменении меры пресечения их клиенту Всеволоду Князеву, экс-главе Верховного суда Украины.

"Суд уменьшил размер залога Всеволоду Князеву с 75 млн грн до 55 млн грн, то есть на 20 млн грн", - сообщил "Стране" адвокат Князева Владимир Клочков.

Как говорится в предварительном тексте решения суда, с которым ознакомилась "Страна", оно не подлежит отдельному обжалованию.

Напомним, в середине июля ВАКС оставил Князева под арестом еще на два месяца с залогом в 75 миллионов гривен.

Экс-главу Верховного суда Украины подозревают в получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды. По данным следствия, эти деньги были переданы от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго как оплата за принятие Верховным судом выгодного ему решения.

При этом у Жеваго отрицали, что он имеет отношение к взятке, в получении которой подозревают бывшего главу и судей Верховного суда.

Однако 3 августа Константину Жеваго объявили подозрение по делу Всеволода Князева. Олигарх находится во Франции, поэтому о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи.

Мы подробно рассказывали о деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева в отдельном материале.