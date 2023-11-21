НАБУ объявило о подозрении в попытке дать взятку действующему народному депутату - уже второму за сегодняшний день.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Его имя в Бюро не назвали, указав лишь, что он является владельцем крупного строительного и аграрного бизнесов.

СМИ пишут, что речь идет о Сергее Лабазюке ("За будущее"). Некогда он был гендиректором группы компаний "Витагро", которые занимаются растениеводством, садоводством и животноводством. Сейчас холдингом управляет его брат Петр.

По версии НАБУ, в августе 2023 года нардеп обратился к топ-чиновнику Минвосстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на миллиард гривен. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины депутат через посредника передал чиновнику 150 тыс. долларов.

Напомним, сегодня на взятке в биткоинах был задержан народный депутат Андрей Одарченко ("Слуга народа").

Также сегодня сообщалось об обысках у Лабазюка и депутата Владимира Козака ("Слуга народа").