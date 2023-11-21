Во вторник, 21 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыск у народного депутата Сергея Лабазюка ("За будущее").

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Обыски сейчас также проходят у депутата Владимира Козака ("Слуга народа").

Ранее Гончаренко анонсировал новые дела в отношении депутатов сегодня. Он предполагает, что НАБУ хочет показать свою эффективность в день голосования в Верховной Раде законопроекта об увеличении штата Бюро.

Утром уже был задержан на взятке нардеп Андрей Одарченко. Ему вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления.

По данным САП, за деньги он просил принять решение о выделении из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта которого приостановлено).

Также мы писали, что НАБУ объявило подозрение только что уволенному Кабинетом министров руководству Госспецсвязи. Подозрение получили экс-глава ведомства Юрий Щиголь и его бывший заместитель Виктор Жора.