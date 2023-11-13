К народному депутату Верховной Рады Александру Дубинскому снова пришли с обысками СБУ и ГБР. Сообщается, что он фигурирует в деле о госизмене.

Об этом пишут украинские телеграм-каналы со ссылкой на источник.

Опубликованы фотографии Дубинского в окружении силовиков. Сам он информацию пока не комментировал.

Отметим, что нардеп уже проходит по нескольким делам. Недавно следствие завершило расследование о его выезде за границу. В этом деле в отношении Дубинского уже действует мера пресечения в виде личного обязательства.

Ранее ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин. Сам Дубинский назвал дело против себя сфабрикованным.

Кроме этого НАПК вручило Дубинскому протокол о коррупции. По данным следствия, в августе и октябре Дубинский обращался в Минздрав и ГБР с депутатскими обращениями, в которых "интересовался рассмотрением вопроса выдачи ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом".