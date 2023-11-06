В понедельник, 6 ноября, нардепу Александру Дубинскому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин.

Прокуроры просили избрать для Дубинского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также запретить нардепу проводить прямые трансляции и публиковать видео в социальных сетях.

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения частично: отправил депутат под круглосуточный домашний арест, но без запрета пользоваться социальными сетями.

Сам Дубинский назвал дело против себя сфабрикованным.

Он заявил, что некий Базюк, который говорит, что является братом его экс-жены, и которого он, по версии следствия, незаконно пытался отправить за границу, это провокатор от правоохранительных органов.

"Этот Базюк, совершил мошеннические действия в отношении общественной организации "Медиаоборона" так как заявлял ее руководителю, что является волонтером и ему нужно выехать за границу для того чтобы забрать гуманитарный груз. Но это все была провокация",- заявил Дубинский.

Также Дубинский в суде заявил, что основная цель меры пресечения - это обеспечить, чтобы он "не критиковал Офис президента в условиях войны и разграбления бюджета Украины".

"Сейчас мы становимся свидетелями запрета народному депутату его права на критику власти посредством распространения моего мнения через разные социальные платформы", - заявил Дубинский.

Напомним, что 3 ноября Дубинскому объявили подозрение за схему с выездом уклонистов. По данным следствия, брат гражданской жены нардепа пытался выехать в Молдову на автомобиле, используя систему "Шлях". В Кишиневе он должен был перегнать элитное авто Дубинского с автостоянки аэропорта в Вену.

Сам нардеп считает, что это дело сфабрикованное и заказанное.

Перед объявления подозрения у Дубинского прошли обыски.