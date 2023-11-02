Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило подозрение заместителю мэра Киева Виталия Кличко Петру Оленичу. Сообщается о злоупотреблениях положением, что привело к незаконной передаче части парка "Нивки" под застройку.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Сам чиновник Киевской городской государственной администрации Петр Оленич заявил, что НАБУ "ввели в заблуждение", ведь все происходило на основании решения Киевского горсовета, а разрешения были выданы еще до того, как он вступил в должность.

Отметим, что в сообщении пресс-службы НАБУ фамилия Оленича не упоминается. По данным следствия, в результате действий чиновника компания получила под застройку часть парка площадью 0,6 га, а территориальная община Киева потеряла право пользоваться им как объектом природно-заповедного фонда.

Ранее мы рассказывали, что недавно НАБУ сообщило о подозрении депутату в связи с делом о завладении земельными участками.

Также НАБУ сообщило действующему нардепу о подозрении в хищении газа на 2,1 млрд грн. СМИ писали, что речь шла Ярославе Дубневиче.