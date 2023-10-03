НАБУ и САП сообщили городскому главе Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн. 2 октября их поймали на горячем при получении последнего транша взятки – 1,4 млн грн.

Об этом сообщает НАБУ в Фейсбуке.

Действия подозреваемых правоохранители квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины - о подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги.

По данным следствия, деньги подозреваемые требовали для принятия решения об установлении тарифа и чтобы не создавать искусственные препятствия в деятельности предприятия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Вчера мы писали, что Лысенко задержала на взятке Служба безопасности Украины (СБУ). Как сообщили наши источники в СБУ, городской глава подозревается в вымогательстве взяток у компании, занимающейся бытовыми отходами.

А на днях в Одесской области поймали на взятке и.о. главы Коминтерновского райсуда. Сотрудники НАБУ и САП взяли на горячем судью, когда тот получал 50 тысяч гривен за помощь в гражданском деле.