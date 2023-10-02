Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на взятке мэра Сум Александра Лысенко.

"Стране" стали известны подробности задержания.

Как сообщают наши источники в СБУ, городской голова подозревается в вымогательстве взяток у компании, занимающейся бытовыми отходами.

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала Лысенко в момент получения части транша, а именно 1,4 млн гривен. И это только часть денег – всего в этом году мэр уже получил 2,1 млн гривен взятки.

Вместе с ним СБУ задержала и директора департамента инфраструктуры города. Сейчас у фигурантов проходят обыски.

Напомним, на днях в Одесской области поймали на взятке и.о. главы Коминтерновского райсуда. Сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП взяли на горячем судью, когда тот получал 50 тысяч гривен за помощь в гражданском деле.

А в середине сентября в Волынской области задержали депутата областного совета на взятке в 35 тысяч долларов. За эти деньги он обещал "решить" земельный вопрос. Гражданин хотел приобрести участок для ведения хозяйственной деятельности. Однако за право инвестировать в регион он должен был еще и дать взятку.