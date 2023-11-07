Народный депутат Анатолий Гунько, избранный от "Слуги народа" и 9 августа взятый по стражу по подозрению в получении взятки в 85 тысяч долларов, уже вышел на свободу и сегодня пришел в Верховную Раду.

Об этом сообщает в Фейсбуке народный депутат из "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

"По всей видимости, нашел 10 миллионов на залог", - написал Арьев.

Напомним, в начале августа СБУ сообщила, что совместно с НАБУ разоблачила народного депутата, который за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук. За деньги парламентарий обещал бизнесмену обеспечить предоставление участков академии под возделывание.

Сам Гунько утверждал, что деньги ему подбросили. После скандала со взяткой его исключили из "Слуги народа".

Гунько - тот самый кандидат от "Слуги народа", который в 2020 году сенсационно обошел на выборах в Верховную Раду по 209-му округу в Черниговской области лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко. Выборы в этом округе проходили после того, как покончил жизнь самоубийством избиравшийся там в 2019 году Валерий Давиденко.