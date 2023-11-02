Действующего народного депутата Ярослава Дубневича повторно объявили в международный розыск по еще одному делу.

Об этом сообщает "Суспильне".

Решение вынес Киевский апелляционный суд.

Нардепа обвиняют в завладении деньгами "Укрзализныци" на сумму более 93 миллионов гривен. Сам обвиняемый на суд не явился, поскольку находится за границей на лечении, как утверждает его адвокат. Хотя еще две недели назад сам нардеп говорил суду, что находится в Украине.

Прокурор заявил ходатайство об изменении меры пресечения для Дубневича. Следующее заседание суда по делу нардепа состоится 14 ноября.

Дубневича уже объявляли в розыск по делу о хищении газа во Львовской области на 2,1 млрд грн. Его разыскивает Национальное антикоррупционное бюро.

Незадолго до объявления в розыск НАБУ сообщило нардепу о подозрении в хищении газа. Впрочем, на вручение подозрения Дубневич не явился. Он стал шестым подозреваемым по этому делу, которое ведется с 2018 года и касается периода 2013-2017 годов. По версии следствия, подконтрольные нардепу должностные лица Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ (Львовская область) договорились с "Нафтогазом" о закупке газа по льготной цене для производства тепловой энергии для населения. Но на деле продавали эту энергию госпредприятию "Энергорынок" по рыночной цене.