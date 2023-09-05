Бывшего нардепа Вадима Рабиновича объявили в розыск.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Ранее Печерский суд заочно арестовал его по обвинению в госизмене на основании публичных высказываний.

По данным следствия, он находится в Израиле.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал бывшего нардепа Рабиновича по обвинению в госизмене. "Депутат распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию", - говорится в сообщении.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

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