Украинская прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя объявила подозрение в госизмене блогеру из Крыма за сбор донатов для армии РФ.

Об этом сообщается на странице прокуратуры в Фейсбуке.

Его имя в посте не называется, но судя по фото, речь идет об Александре Талипове.

Талипов в своих телеграм-каналах публикует данные о крымчанах, которые поддерживают Украину. В результате крымчан привлекают к ответственности за "дискредитацию" армии РФ и по другим статьям УК России.

В отношении Талипова уже было ранее заведено дело по статье "разжигание национальной розни и ненависти".

Также подозрение вместе с ним получила глава исполнительного комитета оккупационной общественной организации "Народный фронт в Крыму".

Обоим подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы по части 1 статьи 111-2 УК Украины.

Ранее бывшего генерала-майора СБУ Валерия Шайтанова приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией за госизмену и покушение на теракт в интересах РФ.

Также Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Его обвиняют в государственной измене на основании публичных высказываний.