Сегодня в Печерском суде Киева прошло судебное заседание по избранию меры пресечения народному депутату от "Батькивщины" Андрею Николаенко, которому вчера ГБР вручило подозрение за совершение смертельного ДТП. Суд так и не смог вынести решение.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сторона обвинения просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Следователи считают, что Николаенко может использовать свой статус народного депутата, чтобы влиять на ход следствия, на свидетелей и искажать доказательства или уничтожить их.

Андрей Николаенко в суде

В суде обсудили скорость, с которой ехал нардеп. По данным следствия, Николаенко двигался со скоростью 146 километров в час на участке с максимально допустимой скоростью 110 километров в час.

При этом прокурор уточнил, что на момент заседания не была проведена экспертиза, на основании которой было установлено, что Николаенко ехал со скоростью 146 км\час.

"Данная скорость не есть окончательной. Это минимальная скорость, которая была установлена в ходе следственного эксперимента. Есть эксперты, которые считают, что скорость могла быть и 160 километров в час, но на данном этапе досудебного расследования мы не можем это утверждать", - заявил прокурор.

Прокурор рассказал, каким весьма оригинальным образом проводился следственный эксперимент по определению скорости - методом "на глазок".

"Для эксперимента мы взяли автомобиль, идентичный тому, на котором двигался Николаенко. Мы взяли свидетеля, который в тот момент, когда случилось ДТП, проезжал по тому участку дороги, что и Николаенко. Наш свидетель заявил, что он ехал со скоростью 68-70 километров в час. Во время следственного эксперимента наш свидетель стоял на дороге, а автомобиль, идентичный автомобилю Николаенко, проезжал мимо него со скоростью 40 километров в час, и свидетель говорил, с такой скоростью Николаенко ехал во время ДТП или нет. Когда автомобиль, используемый для эксперимента, проехал со скоростью 78 километров в час, свидетель сказал, что это была приблизительная скорость движения автомобиля Николаенко. Таким образом мы суммировали скорость, на которой проводился следственный эксперимент, со скоростью, с которой ехал свидетель, и получили примерную скорость 146 километров в час", - заявил прокурор.

На судебное заседание приехали соратники по партии и народные депутаты из группы экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова "Разумная политика", чтобы выступить поручителями Андрея Николаенко.

В итоге после нескольких часов слушаний с заседании объявили перерыв до 9 ноября, 12:20. Решение было принято судьей из-за других заседаний, на которые ей нужно уйти.

Сам Николаенко, его адвокаты и более 20 присутствовавших нардепов просили судью, чтобы заседание завершилось сегодня, но суд перенесли.

После заседания депутат прокомментировал обстоятельства смертельного ДТП.

"Я бы не хотел, и так советуют адвокаты, комментировать обстоятельства дела, но могу сказать, что я ехал в своей полосе движения, девушка выбежала на дорогу в месте, где есть подземный и наземный переходы, поэтому я не смог избежать этого ДТП. Я сделал все возможное, чтобы избежать ДТП, сигналил, тормозил, но та скорость, с которой я ехал, хотя она и была допустимая в том месте, не давала мне возможности остановиться, чтобы избежать ДТП. Это связано с тем, что девушка выбежала на дорогу в очень непредвиденном месте", - заявил Николаенко.

По его словам, между его автомобилем и машиной, которая ехала впереди, расстояние было около километра.

"Почему эта девочка не перебежала дорогу раньше, я не знаю, но выглядит это очень странно. Вообще очень странно, что она там оказалась, на данном участке дороги установлены высокие заграждения, которые не каждая девушка сможет перелезть", - отметил Николаенко.

Напомним, 3 ноября стало известно, что в Житомирской области нардеп из "Батькивщины" насмерть сбил 18-летнюю девушку. По данным следствия, депутат двигался с превышением разрешенной скорости. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины - за нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, повлекшим смерть. Николаенко грозит до 8 лет тюрьмы.