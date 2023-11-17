В Италии телефонные мошенники из Украины попытались выманить деньги у генерала карабинёров, но в итоге их самих обхитрили и арестовали.

Об этом сообщает газета Il Giornale.

В заметке сказано, что в мессенджер генералу Тео Лузи пришло сообщение, в котором жулики пытались выдать себя за его дочь: якобы у неё сломался телефон, она позвонит с другого номера и нужно "срочно перевести деньги".

Карабинёр понял, что это обман, и остался на линии, обещая перевести нужную сумму, а сам в это время выдал подчинённым ориентировки на поиски звонивших.

Их вычислили за несколько часов. Аферисты оказались гражданами Украины. Во время обыска у 45-летней украинки и её 21-летнего сына нашли 25 тысяч евро наличными, множество телефонов и сим-карт.

Ранее мошенники выманили у экс-зама главреда "Эха Москвы" более миллиона российских рублей. Обналичив деньги, журналист отдал их "курьеру", который, как утверждали мошенники, должен был отвезти их в безопасное место.

Мы также сообщали, что нардеп Александр Куницкий избил в Киеве мужчину, которого принял за сотрудника мошеннического колл-центра и вора телефонов.