В Одессе задержали директора кадрового агентства, который разными схемами помогал уклонистам выехать в ЕС под видом выезда на "заграничную работу".

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что руководитель фирмы под видом рекрутинга гражданского персонала подыскивал потенциальных призывников и за деньги предлагал им свое содействие в незаконной переправке в Евросоюз.

"Правоохранители задокументировали преступные действия фигурантов и задержали организатора сделки, когда он получал деньги за незаконную переправку военнообязанного через границу", — говорится в сообщении СБУ.

Одним мужчинам он выдавал фиктивные справки об инвалидности. Других просто прятал в кабинах грузовых фур. Директор фирмы-перевозчика тоже был задержан. Обоих уже арестовали.

Стоимость услуг составляла до 8 тысяч долларов - зависимо от способа и срочности.

ГПСУ сообщили, что с начала года в выезде из Украины было отказано 43 тысячам граждан, в основном мужчинам.

Пограничники в Одесской области при помощи дрона задержали 14 уклонистов, которые пытались выехать за границу.

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