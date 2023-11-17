Украину с начала вторжения РФ нелегально покинули около 20 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать мобилизации.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные соседствующих с Украиной европейских стран.

Еще 21 тысяча мужчин были пойманы на попытке сбежать за границу. Многие из них имели поддельные документы о болезнях.

Кто-то переплывал опасные реки, другие просто ушли пешком под покровом темноты.

"Что мне делать? Не все воины… не нужно держать всю страну взаперти. Нельзя всех валить в одну кучу, как это было в Советском Союзе", - заявил изданию уклонист Евгений.

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский признает, что проблема серьезная, но говорит, что "тех, кто пытается избежать мобилизации, примерно 1-5%" и "они точно не критичны для обороны Украины".

По его словам, планов по увеличению мобилизации у правительства нет.

Ранее мы писали о том, что в Одессе разоблачили схему незаконного выезда уклонистов, оформлявших браки с инвалидами.

Также мы писали о том, что с начала года более двух тысяч украинских чиновников пытались выехать за границу без законных оснований.