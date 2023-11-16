В Одессе разоблачили очередную схему незаконного выезда уклонистов из Украины. Ее осуществляли, оформляя фиктивный брак с женой, имеющей инвалидность.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая организовала схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Она подыскивала невест с инвалидностью для уклоняющихся и организовывала срочную процедуру заключения брака. В дальнейшем мужчины могли уехать за границу как сопровождающие для своих близких.

Регистрация фиктивного брака для "клиента" составила 4500 долларов.

Задержали подозреваемую при передаче заказчику свидетельства о браке и получении неправомерных средств.

Также при содействии в незаконном выезде призывников из Украины сообщено о подозрении фиктивной жене, получавшей часть вознаграждения за сделку.

Фото прокуратуры

Напомним, что в Черновицкой области разоблачили депутата райсовета, который переправлял уклонистов за границу.

Также мы писали о том, что ГБР опубликовала видео, где военкомы в ресторане озвучивают расценки на "услуги" для уклонистов.